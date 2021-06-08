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В Тулуне уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Тулуне продолжает повышаться уровень воды в реке Ия, он превысил критическую отметку, подтоплена дорога к дачам, в городе укрепляют старую дамбу, подсыпая слабые места, сообщил в инстаграме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, садоводов предупредили о паводке, всем, кто хотел уехать, помогли.

В Тулуне подготовили два пункта временного размещения на 100 человек каждый.

С людьми, которые остались жить в зоне наводнения 2019 года, несмотря на полученные ими жилищные сертификаты, проводят разъяснительную работу.

"Это около 250 семей, - написал Кобзев. - Проводятся подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск. Раздают памятки, куда обращаться за помощью".

МЧС, со ссылкой на данные гидрологов на 14:00 (09:00 по Москве) вторника, сообщило, что уровень воды в реке Ия составлял 735 см при критической отметке в 730 см. С 7 июня в Тулуне был введен режим повышенной готовности.

Летом 2019 года в Иркутской области было два мощных наводнения, затопило больше 11 тысяч жилых домов. Сильнее всех пострадали города Тулун, где вода Ии перелилась через дамбу, и Нижнеудинск. Летом 2020 года правительство сообщало, что Иркутская область получит из федерального бюджета больше 6 млрд рублей на ремонт и строительство инженерных защитных сооружений в зоне паводка.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Игорь Кобзев Иркутская область МЧС Тулун Ия

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