В Тулуне уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Тулуне продолжает повышаться уровень воды в реке Ия, он превысил критическую отметку, подтоплена дорога к дачам, в городе укрепляют старую дамбу, подсыпая слабые места, сообщил в инстаграме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, садоводов предупредили о паводке, всем, кто хотел уехать, помогли.

В Тулуне подготовили два пункта временного размещения на 100 человек каждый.

С людьми, которые остались жить в зоне наводнения 2019 года, несмотря на полученные ими жилищные сертификаты, проводят разъяснительную работу.

"Это около 250 семей, - написал Кобзев. - Проводятся подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск. Раздают памятки, куда обращаться за помощью".

МЧС, со ссылкой на данные гидрологов на 14:00 (09:00 по Москве) вторника, сообщило, что уровень воды в реке Ия составлял 735 см при критической отметке в 730 см. С 7 июня в Тулуне был введен режим повышенной готовности.

Летом 2019 года в Иркутской области было два мощных наводнения, затопило больше 11 тысяч жилых домов. Сильнее всех пострадали города Тулун, где вода Ии перелилась через дамбу, и Нижнеудинск. Летом 2020 года правительство сообщало, что Иркутская область получит из федерального бюджета больше 6 млрд рублей на ремонт и строительство инженерных защитных сооружений в зоне паводка.