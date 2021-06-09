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Два человека погибли при пожаре в коронавирусной реанимации в Рязани

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Два пациента погибли при пожаре в больнице в Рязани, еще 10 человек пострадали, сообщила в среду пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в процедурном кабинете реанимационного отделения. Среди пострадавших - одна медсестра. Проведена эвакуация всего здания больницы.

Из 44 эвакуированных пациентов 34 болеют коронавирусной инфекцией. Причины пожара устанавливаются.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Рязанской области, 9 июня в 3 часа 36 минут поступило сообщение о пожаре на улице Семашко в городе Рязани. На пожар выехали 4 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Рязань

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