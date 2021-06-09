Житель Владивостока напал с ножом на врачей скорой помощи

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали жителя Владивостока, напавшего с ножом на бригаду "скорой помощи", пострадавших нет.

"Поступил вызов о мужчине, угрожающем суицидом. Бригада "скорой помощи" приехала по вызову, вошла в квартиру. По наблюдению медиков, мужчина был пьян, находился дома с женой, высказывал суицидальные мысли. Вел себя агрессивно по отношению к окружающим - кидался на врачей с угрозами, требовал покинуть его жилье", - сообщил "Интерфаксу" представитель станции "скорой" медицинской помощи Владивостока.

Потом мужчина схватил нож и начал кидаться на фельдшера "скорой помощи", фельдшер оттолкнул руку пациента аптечкой. Бригада вернулась к машине, вызвала полицию, силами Росгвардии мужчину зафиксировали и в карете "скорой" доставили в специализированное лечебное учреждение.