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Пациент ковид-центра направлен на принудительное лечение за убийство соседа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - 35-летний житель Ижевска признан виновным в убийстве соседа по палате в ковид-больнице в мае прошлого года. Суд направил его на принудительное психиатрическое лечение, сообщила прокуратура Удмуртии.

Суд установил, что 25 мая его положили в общую палату ковид-центра городской клинической больницы №2. Перед этим он долго злоупотреблял алкоголем. Госпитализация это резко прервала.

В ночь на 29 мая 2020 года у него "наступило временное психическое расстройство в форме делирия, которое полностью искажало восприятие им окружающей действительности" и в этом невменяемом состоянии он схватил со стола нож и несколько раз ударил им соседа по палате, говорится в пресс-релизе.

Другим пациентам удалось убежать и позвать на помощь. Подсудимого обезвредили полицейские.

Потерпевший два дня спустя умер, не приходя в сознание.

Две судебно-психиатрические экспертизы установили, что напавший в момент совершения преступления был невменяемым в алкогольном абстинентном состоянии с делирием и не мог осознавать своих действий. Суд счел его опасным для себя и окружающих и фактический характер своих действий и руководить ими. Эксперты рекомендовали направить его на лечение у психиатра, поскольку он представляет опасность для себя и окружающих.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Ижевск Удмуртия коронавирус прокуратура Удмуртии

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