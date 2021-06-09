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Эстонская компания возобновила автобусные рейсы в Петербург

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Эстонская компания Lux Express с 9 июня возобновляет автобусное сообщение с Петербургом, прерванное более года назад из-за пандемии коронавируса. Об этом говорилось в анонсе перевозчика. Возобновление рейсов согласовано с властями.

Пока речь идет о четырех рейсах в неделю между Таллином и Петербургом. Их расписание есть на сайте компании. На всех маршрутах будут остановки в Мустакиви, в Йыхви, в Силламяэ и в Нарве, кроме рейсов, отправляющихся из Таллинна по средам и воскресеньям, которые останавливаются только в Нарве.

Пассажиры смогут пересекать границу в соответствии с правилами, установленными российской и эстонской стороной. Во время поездки они будут должны носить маски, компания заверила, что маски выдаст бесплатно, и что во всех автобусах была улучшена вентиляция за счет обновления софта.

Глава международного бизнеса Lux Express Райт Реммель выразил надежду, что спрос на автобусные поездки вырастет, если на матчи подгруппы чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут допущены зрители.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Таллин Петербург Нарва Lux Express коронавирус

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