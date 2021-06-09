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Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами и пообещал привести их в порядок

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все регионы должны привести в порядок и сделать более современными военкоматы и пункты отбора призывников. Он сказал это на встрече с губернатором Тверской облсти Игорем Руденей.

"Военкоматы в армии - это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", - сказал министр.

Он выразил надежду, что Тверской области хватит на разработку проекта по модернизции военкоматов и его выполнение. Губернатор пообещал уложиться в еще более сжатые сроки.

Сергей Шойгу Минобороны Игорь Руденя Тверская область

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