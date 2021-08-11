Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 10 августа 2021 года Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России не планируют увеличить масштабы призыва граждан на срочную военную службу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Знаете, когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет", - сказал Шойгу во вторник на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"У нас есть специальности - это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите, увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом. Она должна быть внутренне содержательней очень", - заявил Шойгу.

Как сообщал "Интерфакс", согласно указу президента РФ, на срочную службу в ходе весенней кампании (с 1 апреля по 15 июля) призвали 134 тыс. 650 граждан. В Минобороны РФ заявляли, что полностью отказываться от призыва на срочную службу в армию не планируется, при этом растет число военнослужащих-контрактников.

В прошлом декабре заместитель министра обороны РФ Николай Панков сказал, что число контрактников в российской армии планируется увеличить почти до 500 тыс. "Наша конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тыс. воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков", - сказал тогда Панков. По его словам, за восемь лет численность данной категории военнослужащих выросла более чем в два раза. По итогам 2020 года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тыс., отмечал Панков.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек. 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.