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МИД РФ назвал лицемерным приговор Младичу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предвзятым и лицемерным обвинительный приговор бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу.

"Приговор Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что обвинительный приговор Младичу "выглядит лицемерным на фоне оправдания "гаагским правосудием" других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал Готовина, косовар Харадинай и бошнякский полевой командир Орич".

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что "деятельность Остаточного механизма в части дел, касающихся бывшей Югославии, должна завершиться в самое ближайшее время, после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта".

"Отличительные черты функционирования Остаточного механизма и его предшественника – Международного трибунала по бывшей Югославии – игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что помимо этого, процесс над Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого. "На всем его протяжении адвокаты и члены семьи Младича боролись за соблюдение его права на здоровье и адекватную медицинскую помощь. Однако заявления, направленные для этих целей, были отвергнуты судьями", - отметила Захарова.

"В течение нескольких лет законным представителям генерала не предоставлялась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье, независимые – в действительности, а не на бумаге – врачи к Младичу не допускались. Ходатайства о временном освобождении подсудимого для целей лечения в России или Сербии, несмотря на предоставленные государственные гарантии, были также отклонены", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) во вторник оставила в силе приговор о пожизненном заключении Младича.

Приговор и апелляция

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ – инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

За время заключения в тюрьме Младич перенес три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, ему не оказывалась необходимая медицинская помощь.

МИД РФ Ратко Младич

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