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Пожизненный приговор лидеру боснийских сербов Младичу оставили в силе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) во вторник оставила в силе приговор на пожизненное заключение в отношении Ратко Младича, командовавшего силами боснийских сербов в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг.

"Суд ООН оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывшего военного начальника боснийских сербов Ратко Младича в последней апелляции", - сообщает Associated Press.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ – инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

За время заключения в тюрьме Младич перенес три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, ему не оказывалась необходимая медицинская помощь.

Процесс в отношении Младича был открыт в 1995 году. Против него были выдвинуты обвинения в геноциде, преступлениях против человечности в период гражданского конфликта в Боснии и Герцеговине, против гражданского населения и удержании служащих миротворческих сил. Особое место в обвинении Младича занимают события в Сребренице, где, согласно официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года после того, как этот населенный пункт оставили нидерландские миротворцы, за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман.

После завершения войны Младич на протяжении многих лет скрывался. Его выдача было одним из условий, которое должна была выполнить Сербия на пути ко вступлению в ЕС. Он был схвачен 26 мая 2011 года в ходе спецоперации в сербском крае Воеводина. Уже 1 июня он был выдан в Гаагу.

Ратко Младич МОМУТ МТБЮ

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