Суд разрешил АСВ привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководство "Миллениума"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) признал "доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности" бывших топ-менеджеров московского банка "Миллениум".

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте 9 июня, речь идет о бывших предправления Михаиле Байдакове, его заместителях Юрии Черепанове и Денисе Михееве.

Суд приостановил рассмотрение заявления АСВ в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами банка.

Дело рассматривалось по иску АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности Байдакова, Черепанова, Михеева, а также бывших главбуха Елены Кральковской, членов правления Раисы Москович и Сергея Овечкина на сумму 5,6 млрд рублей.

Верховный суд России 7 февраля 2020 года отказал АСВ в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций, отказавших агентству в аресте имущества 6 бывших руководителей "Миллениума".

"Доводы заявителя кассационной жалобы выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в судебном заседании", - говорилось в определении ВС.

Миллениум банк лишился лицензии 5 февраля 2016 года.

Банк, более трети уставного капитала которого контролировалось "РЖД", при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые кредитные риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила утрату собственных средств (капитала) банка. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация своевременно не исполняла обязательства перед кредиторами.

Позже ЦБ сообщил, что отрицательный Миллениум банка по результатам обследования временной администрации составил 5,548 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 20 апреля 2016 года признал Миллениум банк несостоятельным. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Миллениум банк по итогам 2015 года занимал 277-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".