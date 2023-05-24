Апелляция привлекла к субсидиарной ответственности еще двух экс-руководителей банка "Миллениум"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 15 мая при рассмотрении жалобы Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам московского банка "Миллениум" еще двоих экс-топ-менеджеров банка – Елену Кральковскую и Сергея Овечкина.

Как отмечается в постановлении суда, размещенном на сайте, суд приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

При этом апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 14 декабря 2022 года признал "доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности" по иску АСВ бывшего члена правления банка "Миллениум" Раисы Москович.

Суд первой инстанции тогда приостановил производство в части определения размера ее субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами банка.

Дело рассматривалось по иску АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших предправления "Миллениума" Михаила Байдакова, его заместителей Юрия Черепанова и Дениса Михеева, а также бывших главбуха Кральковской, членов правления Москович и Овечкина на общую сумму 5,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции 2 апреля 2021 года отказал АСВ в привлечении к субсидиарной ответственности Кральковской, Москович и Овечкина, а также приостановил рассмотрение заявления АСВ в части определения размера ответственности Байдакова, Черепанова и Михеева до окончания расчетов с кредиторами банка.

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 декабря 2021 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы.

Кассационный суд 28 марта 2022 года отменил судебные акты нижестоящих инстанций в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Москович, Кральковской и Овечкина, отправил дело в этой части на новое рассмотрение.

Верховный суд РФ в августе 2022 года поддержал постановление кассации.

ВС РФ 7 февраля 2020 года отказал АСВ в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций, отказавших агентству в аресте имущества 6 бывших руководителей "Миллениума".

Как сообщалось, ЦБ РФ отозвал лицензию этого банка 5 февраля 2016 года.

Позже ЦБ сообщил, что отрицательный капитал Миллениум банка по результатам обследования временной администрации составил 5,548 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 20 апреля 2016 года признал банк "Миллениум" несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Миллениум банк по итогам 2015 года занимал 277-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".