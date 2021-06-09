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Байден не уверен, что с Путиным удастся договориться по теме кибератак

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден затруднился определенно сказать, удастся ли ему и президенту РФ Владимиру Путину на переговорах в Женеве добиться успеха при обсуждении темы кибербезопасности.

"Кто знает. Это будет предметом нашего обсуждения", - сказал Байден, отвечая в среду на вопрос журналиста о том, сможет ли Вашингтон прийти к взаимопониманию с Москвой по теме кибератак.

Байден отправляется в Европу в первую зарубежную поездку на посту главы государства. Там у него запланирован целый ряд встреч и переговоров. Он встретится с королевой Великобритании, примет участие в саммите G7, НАТО, а также саммите ЕС-США. 16 июня Байден проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Джо Байден Владимир Путин

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