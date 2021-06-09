Рябков не верит в "перезагрузки" отношений с США и предлагает заняться "конкретикой малых дел"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Времена "перезагрузок" в отношениях с Вашингтоном остались в прошлом, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Лично я не верю ни в какие перезагрузки в дальнейшем. И лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же некоторое большее доверие друг к другу и, может быть, начнется изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России", - сказал Рябков в ходе выступления на "Примаковских чтениях".

Он подчеркнул, что договоренности между РФ и США "могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромные проблемы".