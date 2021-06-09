Модернизация пунктов Росгидромета в Арктике потребует почти 5 млрд руб.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Модернизация пунктов мониторинга Росгидромета в Арктике потребует почти 5 млрд рублей, пока на эти цели предусмотрено 2,6 млрд до 2024 года. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов после заседания Госкомиссии по Арктике.

По его словам, в Арктике расположено 240 пунктов Росгидромета. На 172 следят за метеорологией, на 33 за гидрологией, 27 станций дают аэрологические данные и 8 – актинометрические наблюдения. Но перечисленных пунктов недостаточно, к тому же большинство станций морально устарели, необходимо менять энергетическое оборудование, системы связи, оснащать станции современными измерительными приборами.

"С этого года деньги на модернизацию заложены в госпрограмме "Охрана окружающей среды". Полный апгрейд ожидается на 32 станциях и частичное обновление – на 136. На это требуется 4,7 млрд рублей, но предусмотрено лишь 2,6 млрд до 2024 года. А это вопрос точности прогнозов и, соответственно, безопасности мореплавания по Северному морскому пути", - сказал он.

По словам министра, 240 модернизированных пунктов – тоже мало для амбициозной цели по развитию Севморпути.

"В Арктике нужно еще, как минимум, 25 автоматических метеостанций. Но мы понимаем, что это планы после 2024 года. Станции позволят получать данные с самых отдаленных участков, где поставить гидрометеостанцию физически трудно; и повысят точность прогнозов на 4-6%. Предварительно, стоимость по установке и содержанию оценивается в 500 млн рублей ежегодно", - отметил Козлов.

"Кроме того, мы выступаем за развитие системы добровольных судовых наблюдений. Мы уже поднимали этот вопрос на Морской коллегии. Метеостанции на кораблях – это выход для арктических морей. Это не новая, а хорошо забытая практика. В советское время – до начала 90х годов – ими было оборудовано около 400 судов, сейчас всего 83. Стоимость одной подобной метеостанции – около 2,5 млн рублей", - пояснил он.

Также плотность наблюдений могут обеспечить локальные системы метеонаблюдений в морских портах. Собственникам портов нужно установить оборудование и круглогодично в онлайн-режиме передавать собранную информацию в Росгидромет. Пример уже есть – для Сабетты была разработана подобная система, сказал министр.

И не менее важный вопрос – деградация многолетней мерзлоты, добавил он: "Мы уже разработали проект федерального закона, который создаст государственную систему мониторинга криолитозоны. Документ уже прошел общественные обсуждения, антикоррупционную экспертизу, подготовлено ФЭО.

До 2035 года Росгидромету на создание сети мониторинга мерзлоты потребуется 1,6 млрд рублей. "Планируем зайти в Минфин, как только законопроект пойдет на межведомственное согласование. Дорого? Вряд ли. Потому что, по оценкам ученых, вероятный ущерб от таяния ледников к 2050 году может достичь 5 трлн рублей", - отметил Козлов.