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Минприроды задумалось о мониторинге черного углерода и метана в Арктике

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минприроды намерено наладить в Арктике мониторинг черного углерода и метана. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов в ходе международного форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

Комментируя необходимость уборки накопленного вреда и соблюдения экологических норм в Арктике, он отметил: "Важно не только убрать, но и не допустить загрязнения в будущем. Причем не только мусором, но и негативным воздействием на окружающую среду. Для этого должны внедряться наилучшие доступные технологии, которые обеспечат минимизацию выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты и другую гадость, которая вредит природе. Кстати, данные по выбросам тоже важно учитывать. Например, мониторинг по черному углероду (в простонародье "черная сажа") и метану. Сейчас уже обсуждаем, как наладить такую систему в Арктике", - сказал Козлов.

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Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев, выступая на форуме, тоже подчеркнул важность проблем "черной сажи" и метана.

"Этим обеспокоено все мировое сообщество. Когда мы будем иметь инструментарий в рамках этого высокоточного мониторинга, мы сможем ответить на вопросы по трансграничному перемещению черной сажи, по метану – в какой части, это газопровод или океан? Сегодня запросы мировые есть, мы на них реагируем и в рамках председательства РФ в Арктическом совете, я думаю, на эти вопросы мы сможем ответить, и у нас будут научно обоснованные цифры, доказанные и в рамках высокоточного мониторинга", - сказал он.

"Я понимаю, что арктическая часть РФ – это самая подверженная климатическим изменениям территория – в 2,5 раза быстрее нагревается температура в Арктической зоне, чем в другой части нашей страны и в мире в принципе. Действительно, нужно заняться управлением черной сажи, потому что важно сохранить ледовый покров. Если мы его потеряем, то допустим нагревание и процесс закисления океана. Поэтому мы должны всеми усилиями международными содействовать сохранению ледяного и снежного покрова Арктической зоны, и первый шаг – борьба с черной сажей и метаном", - добавил Эдельгериев.

По словам Козлова, в рамках национального проекта "Экология" за счет федерального бюджета планируется убрать 8 несанкционированных городских свалок и 3 наиболее опасных объекта. Например, это рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики в Мурманской области и ликвидация хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики в Якутии. А также свалки в Мурманске, Архангельске, Беломорске и Анадыре.

Козлов добавил, что в Арктике планируется усиление станций Росгидромета, изучение деградации многолетней мерзлоты.

Минприроды РФ Арктика

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