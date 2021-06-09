В Петербурге насчитали более 8,7 тыс. официально больных наркоманией

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Почти 10,5 тысячи жителей Петербурга стоят на учете как употребляющие наркотики, сообщила заместитель главного врача городской наркологической больницы Елена Куркова.

"По итогам 2020 года официально находятся под наблюдением 8,7 тыс. больных наркоманией, и чуть больше 1,7 тыс. человек являются потребителями наркотиков без сформировавшейся болезни "наркомания", - сказала она журналистам в среду.

Она отметила, что ежегодно количество употребляющих запрещенные вещества горожан "незначительно снижается" - на 5-7%. При этом меняется структура наркорынка и наркопотребления: от традиционных веществ молодежь переходит к синтетике.

"Очень плачевно осознавать, что опасность представленных сегодня на рынке наркотиков недооценивается, из-за этого формируется большая латентность наркопотребителей, и за помощью, как правило, обращаются уже на поздних стадиях зависимости, когда развиваются осложнения. На этих стадиях снижается эффективность получения помощи и лечебно-реабилитационных мероприятий", - заключила Куркова.

Власти Петербурга, сотрудники правоохранительных органов и медики проводят в городе профилактические антинаркотические мероприятия: рейды, лекции, медосмотры в образовательных учреждениях, социальные спектакли и т.п. В апреле прошел месячник таких мероприятий.

По данным начальника сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии городского комитета по вопросам законности Михаила Коржика, во время этой акции изъято более 10 кг наркотиков и психотропных веществ, возбуждены уголовные и административные дела.