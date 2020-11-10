Нарколог отметила, что наркоманы легче инфицируются COVID-19 и тяжелее болеют

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Больные наркоманией легче заражаются коронавирусом и тяжелее его переносят. Об этом заявила на пресс-конференции во вторник директор Национального научного центра наркологии – филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.

При этом она отметила, что так происходит при всех хронических заболеваниях, а также при табакокурении и алкоголизме.

На вопрос, можно ли больным наркоманией делать прививку от коронавируса, Клименко ответила утвердительно, добавив, что прививка возможна не в острой фазе, не при опьянении или абстиненции, а в стадии ремиссии.

Она отметила, что во время пандемии вырос уровень потребления алкоголя, но как она отразилась на потреблении наркотиков – такой информации пока нет.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что курильщики тяжелее переносят коронавирус. Он подчеркнул, что курение – это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции.

Ученые предупреждают, что курение как обычных, так и электронных сигарет повышает риск заболеваемости COVID-19 и вызывает его тяжелое течение.

"Курильщики в полтора раза больше болеют и чаще умирают от коронавируса. Есть пять исследований, опубликованных в 2020 году, больше в Китае, одно из Японии. Размер выборки не очень большой, примерно от 40 до 1100 человек. Они показали, что в 1,4 раза болезнь протекала тяжелее, возникала чаще, пациентам чаще требовалась ИВЛ и чаще среди них регистрировались летальные случаи",- сказал ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Минздрава РФ Петр Яблонский.

Он предположил, что предрасположенность курильщиков к COVID-19 может быть связана с тем, что у них больше развиты рецепторы, из-за которых при коронавирусе пропадает обоняние.

Ранее также сообщалось, что риск заражения коронавирусом высок и при курении кальяна.