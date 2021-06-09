Возбуждено дело из-за удержания коров экс-депутатом, оскорбившим бедных пенсионеров

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по факту инцидента с загоном стада коров жителей поселка Степной Городищенского района на частный животноводческий комплекс, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным местных СМИ, в мае разгорелся конфликт между фермерами и бывшим скандально известным депутатом областной думы, руководителем ООО ПХ "Степное" (занимается разведением молочного крупного рогатого скота) Гасаном Набиевым.

По словам местных жителей, Набиеву не понравилось, что коровы местных фермеров паслись якобы на его земле. Он приказал своим сотрудникам загнать чужих коров на территорию своего животноводческого комплекса. Недоеных коров удерживали до ночи до вмешательства местных властей. Фермеры обратились в прокуратуру.

"В настоящее время по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство)", - говорится в сообщении.

В ходе проверки районный прокурор встретилась с пострадавшими фермерами, которые заявили, что по указанию коммерсанта неизвестные против воли собственников удерживали 22 коровы на территории животноводческого комплекса.

Как сообщалось, 6 марта 2019 года на внеочередном заседании Волгоградской облдумы, где был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, член фракции "Единая Россия" Набиев заявил, что низкие пенсии получают "тунеядцы и алкаши".

Комиссия "Единой России" по этике 12 марта рассмотрела данный инцидент и рекомендовала исключить Набиева из партии. 13 марта президиум Волгоградского областного политсовета партии "Единая Россия" на заседании единогласно проголосовал за его исключение.