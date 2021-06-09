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Скончался основатель центра спасения медвежат-сирот Валентин Пажетнов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Известный эколог, основатель центра спасения медвежат-сирот Валентин Пажетнов скончался в Тверской области.

Об этом сообщается в социальных сетях центра, который занимается реабилитацией медвежат по созданной Пажетновым уникальной методике.

По информации местных СМИ, Валентин Пажетнов утонул на рыбалке.

Доктор биологических наук, заслуженный эколог России Валентин Пажетнов с 1970-х годов работал в Центрально-лесном государственном заповеднике Тверской области. Основал в Торопецком районе биостанцию "Чистый лес" с целью изучения экологии и поведения бурого медведя. В 1999 году был организован Торопецкий муниципальный биологический заказник "Чистый лес", площадью 35 км².

В 1990 году инициировал работы по доращиванию медвежат-сирот, которых выпускают в дикую природу. Валентин Пажетнов получил известность как автор методики, позволяющей избежать привыкания медвежат к человеку и адаптироваться к самостоятельной жизни в дикой природе.

Тверская область

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