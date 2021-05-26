Вышедшего в поселок в Коми медвежонка отправили на реабилитацию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Медвежонок-сирота, который забрел в ухтинский поселок Веселый Кут (Коми), отправился на реабилитацию в тверской центр, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

В середине мая четырехкилограммовый зверь наткнулся на компанию людей, устроивших пикник недалеко от поселка. Ухтинцы его приютили, поселив в сарае.

По оценке эксперта, медвежонку на вид 2-2,5 месяца. Он чувствует себя хорошо, ест фермерские творог и молоко. Зверь дважды пытался совершить побег. Ему сделали чипирование и все необходимые прививки, подготовили документы.

Медвежонка решили устроить в центр спасения медвежат-сирот Пажетновых, который находится в Тверской области. Центр специализируется на реабилитации медвежат и адаптации к жизни в естественной среде обитания. Во вторник машина с косолапым отправилась в Тверь.