У петербуржца изъяли плюющуюся ядом сиамскую кобру

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Житель Петербурга пытался через сайт бесплатных объявлений продать сиамскую кобру. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора в среду.

"Яд сиамской кобры многокомпонентный, очень сильный. Змея точно плюется ядом в глаза с расстояния до 3 метров", - говорится в сообщении.

Общественный инспектор по охране животных связался с продавцом и назначил встречу якобы для совершения сделки у метро "Автово", где кобру и изъяли. Документов, подтверждающих законность владения животным, владелец показать не смог. Против него завели дело об административном правонарушении.

"Животное в удовлетворительном состоянии. Со слов продавца, змее не более полугода. Это самка", - говорится в сообщении.

Управление подчеркивает, что все виды настоящих кобр, приобретенных после 1 января 2020 года, запрещено содержать в неволе. На временное содержание змея передана специалистам.