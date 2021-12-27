Житель Петербурга оштрафован за попытку продать плюющуюся ядом кобру

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя, который пытался продать самку сиамской кобры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина оштрафован по ст.8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений) на 3 тыс. рублей.

Кроме того, суд конфисковал кобру. Змея передана Ленинградскому областному региональному отделению общероссийской общественной организации содействия сохранению животного мира "Российское биологическое общество".

Как следует из материалов дела, в июне правонарушитель, находясь у дома на проспекте Стачек, пытался продать самку сиамской кобры.

Змея занесена в приложение к перечню видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

По информации пресс-службы, документов о происхождении кобры и законности владения ею мужчина не предоставил. В суде он пояснил, что купил змею в интернете для личного наблюдения и не знал, что ее нельзя содержать в домашних условиях.

Сиамская кобра вырастает до 1,6 метров в длину, в толщину примерна равна запястью. Яд многокомпонентный, в том числе может быть смертельным: змея плюется им в глаза с расстояния до трех метров. Ареал обитания - Юго-Восточная Азия.