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Украинский законопроект о коренных народах напомнил Путину о нацистской Германии

Украинский законопроект о коренных народах напомнил Путину о нацистской Германии
Президент России Владимир Путин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно неприемлемым и не соответствующим международному праву украинский законопроект о коренных народах.

"Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которая транслируется в выпуске "Вести в 20:00" на телеканале "Россия-1" ВГТРК.

Он напомнил, что, согласно переписи советского периода, речь идет о миллионах людей, которые писали себя русскими и проживали на этой территории. Называть русских некоренным народом Украины смешно, глупо и эти утверждения абсолютно не соответствуют историческим фактам, констатировал российский лидер.

"Вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", - сказал Путин.

Путин при этом задался вопросом о том, как быть людям "со смешанной кровью".

"Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми? Им что, сейчас будут, как в нацистской Германии мерять черепа, другие части тела циркулем и определять как там определяли настоящего арийца или ненастоящего? Определять настоящего украинца или ненастоящего?", - сказал Путин.

Он отметил, что видел этот проект закона.

"Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские", - сказал Путин.

Российский лидер считает, что международные организации не будут реагировать на украинский законопроект о коренных народах, поскольку Украину рассматривают все больше в мире как антипод России и предпочитают ее не задевать.

"Нет, ничего мне об этом неизвестно, и мне кажется, смею предположить, что никакой реакции не будет", - заключил Путин.

Владимир Путин Украина

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