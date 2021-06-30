Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что президент Владимир Зеленский передал Украину "под полное внешнее управление". Он сказал это на "прямой линии" 30 июня, когда его спросили, будет ли он встречаться с Зеленским.

Путин в ответ спросил, зачем встречаться с украинским президентом, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление", и "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне", а иногда в Берлине и Париже.

Он также отметил враждебный настрой украинского руководства к России и "дискриминацию" в этой стране россиян, которую сравнил с применением оружия массового поражения.

Но даже в этой ситуации Путин не выступает категорически против переговоров с Зеленским, если заранее понятно, о чем разговаривать.

На вопрос, почему тогда Украина не вошла в список враждебных России государств, президент ответил, что не считает, что украинский народ относится к России враждебно.

В середине апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", затем он назвал Ватикан оптимальным местом таких переговоров. Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений. С тех пор в Кремле отмечали, что подвижек в подготовке этой встречи не было.