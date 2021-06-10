Клад монет конца XVI века нашли на Павелецкой площади в Москве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В ходе археологических раскопок на Павелецкой площади был обнаружен клад конца XVI века из 88 монет. Об этом сообщил журналистам в четверг глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Этот клад конца XVI века состоит из монет небольшого номинала. Их хватило бы на недельный рацион скромного жителя живущего в пригороде Москвы, которым тогда и была территория Павелецкой площади", - отметил Емельянов.

По его словам, найденные 88 монет были в обращении и предположительно были спрятаны в кожаном мешочке. "Монеты были найдены плотным "комком" и по фрагментам кожи обнаруженным рядом можно сделать вывод, что были спрятаны в мешочке", - пояснил он.

Он подчеркнул, что среди археологов площадь Павелецкого вокзала называют "денежной", так здесь находили монеты разных периодов российской истории от Елизаветы Петровны до Николая II.

Осенью прошлого года работы по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Павелецкой площади были выполнены почти наполовину. Завершить строительство ТПУ планируется осенью 2021 года.