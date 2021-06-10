Суд оправдал обвиняемого в мошенничестве саратовского депутата

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор в отношении бывшего депутата Саратовской областной думы Андрея Беликова, обвиняемого в нескольких коррупционных преступлениях.

"Суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях Беликова состава преступления как по части 4 статьи 159 УК РФ, так и по двум эпизодам части 8 статьи 204 УК РФ, и постановил оправдательный приговор", - сообщается на сайте суда в четверг.

За Беликовым признано право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.

Как сообщалось со ссылкой на данные следствия, депутат Саратовской областной думы, генеральный директор крупнейшего в регионе автопредприятия АО "Автокомбинат №2" Беликов предоставлял в министерство социального развития области ложную информацию о том, что предприятие перевозит льготников, зная, что у того нет необходимых транспортных средств и водителей для перевозки пассажиров.

На основании этих документов, как считало следствие, он получил из регионального бюджета более 450 млн рублей в виде субсидий. Часть этих денег он распределил между индивидуальными предпринимателями, незаконно осуществлявшими пассажирские перевозки. При этом свыше 15 млн рублей подозреваемый присвоил, считало следствие.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В августе 2018 года Беликов был арестован, потом отправлен под домашний арест.

Позже следственные органы возбудили в отношении него новое уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2015 по август 2018 года Беликов получил от двух саратовских предпринимателей более 5,3 млн рублей. За это незаконное вознаграждение, по данным СК, он передал им права на автобусные пассажирские перевозки, которые его предприятие выиграло на аукционах, а деньги присвоил.

В июле 2019 года Беликов был лишен депутатского мандата.