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Работник подрядчика "Норникеля" погиб на Надеждинском метзаводе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Работник подрядной организации "Норникеля" погиб при проведении ремонтных работ на Надеждинском металлургическом заводе "Норникеля", сообщила компания.

Компания сообщила, что 10 июня в 16:59 местного времени при проведении работ по ремонту металлоконструкций межцеховой галереи произошло частичное разрушение перекрытия пола. В результате этого с высоты упал работник подрядной организации "Стройлидер".

Пострадавшего немедленно доставили в больницу. Однако спасти его не удалось: он умер от полученных травм.

Главное следственное управление по Красноярскому краю и Хакасии уточняет, что погиб работник подрядной организации 1973 года рождения.

"По предварительным данным, обрушение произошло при выполнении ремонтных работ металлической конструкции галереи трубопровода", - говорится в сообщении СК.

Следователи проводят проверку. Они выясняют причину обрушения, опрашивают работников подрядной организации, изымают техническую документацию.

Норникель Надеждинский металлургический завод

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