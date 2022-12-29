"Норникель" сохранил планы модернизировать производство и запустить программу мотивации

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в 2023 году сохранит все существующие программы модернизации производства, заявил президент компании Владимир Потанин в поздравлении для сотрудников, опубликованном в телеграмм-канале компании.

"Мы сохраним все существующие программы по модернизации производства, развитию территорий, поддержке людей", - сказал он.

Также он подтвердил, что в будущем году произойдет запуск "Серного проекта" на Надеждинском заводе, что позволит улучшить ситуацию с экологией в Норильском промышленном районе.

Глава "Норникеля" напомнил о старте в 2023 году программы мотивации сотрудников компании ("Цифровой инвестор").

"Она позволит сделать каждого работника соучастником успеха компании, станет отражением нашей веры в устойчивость и надежность "Норникеля", которую обеспечивает его многотысячный коллектив. Мы первая российская компания, сотрудники которой получат этот новый безопасный цифровой инструмент. Нам приятно осознавать, что в условиях турбулентности "Норникель" не только не сокращает, но, напротив, расширяет программы поддержки своих работников", - отметил президент ГМК.

Потанин отметил, что в 2022 г., "несмотря на сильнейший "встречный ветер" и "опытных соперников", компания добилась достижения большинства поставленных целей.

"В 2022 году "Норникель" вышел на рекордные объемы инвестиций, продолжая осуществлять ключевые социальные программы, направленные на развитие городов, совершенствование условий труда и медицинского обслуживания наших работников, поддержку культуры и спорта, улучшение экологической ситуации", - сообщил он.

В 2022 году капвложения компании вырастут в 2 раза, превысив 250 млрд рублей, говорил в декабре старший вице-президент - руководитель блока стратегии, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

В следующем году ГМК ожидает пика своего инвестиционного цикла - сapex вырастет на 10% к уровню 2022 года, до $4,7 млрд. Инвестпрограмма 2023 года предусматривает финансирование ключевых проектов, таких как "Серная программа 2.0", горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливо-энергетического комплекса Норильского промрайона и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.

США в декабре включили Потанина и принадлежащую ему ХК "Интеррос" в SDN list. На "Норильский никель" санкции не распространяются.