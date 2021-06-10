Участники рынка зерна выступили против "ручного регулирования"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новые вызовы, в том числе связанные с "ручным" регулированием, грозят зерновому производству и российскому аграрному комплексу в целом снижением конкурентоспособности и утратой накопленного потенциала, считают участники XXII международного зернового раунда "Рынок зерна - вчера, сегодня, завтра".

Российский зерновой союз проводит это мероприятие с 8 по 11 июня в Геленджике. Его участники приняли обращение к федеральным и региональным органам власти, зернопроизводителям, отраслевым объединениям АПК и бизнес-сообществу.

По их словам, "качественно новые вызовы обострили нерешенные задачи отрасли: несмотря на существенный рост доходов и рентабельности зернопроизводителей, устойчиво растут затраты на производство и, как следствие, нарастают риски снижения конкурентоспособности, происходит постепенная утрата накопленного потенциала устойчивого развития отрасли".

"В постпандемический период перед сельским хозяйством стоит тройной вызов - продовольственная безопасность, поддержка доходов крестьян и рост требований к экологизации производства. Но вместо нового качества государственного управления используется "ручное" управление, основанное на стремлении достичь невнятных сиюминутных целей без учета стратегических последствий", - говорится в обращении.

Как считают авторы обращения, "отсутствует ярко выраженная позитивная динамика наращивания объемов производства и конкурентоспособности продукции, перманентный пересмотр плановых показателей развития отрасли фактически закладывает стагнацию развития, а задача создания условий повышения доходности от реализации продукции подменяется локальными и заведомо малоэффективными мерами бюджетной поддержки и изъятием доходов в растениеводстве в пользу других подотраслей".

Участники мероприятия высказались за принятия системных мер по формированию новой конкурентоспособной агропродовольственной политики. Они призвали отказаться от от ценового регулирования и таможенно-тарифных и нетарифных ограничений на рынке зерна и масличных без полной компенсации недополученных доходов сельхозпроизводителей от продажи продукции по искусственно заниженным ценам, о выработке системных механизмов поддержки граждан, имеющих низкие доходы, об установлении на постоянной основе специального уровня железнодорожных тарифов для снятия избыточного предложения зерна в регионах, удаленных от зон потребления.