Цены на сахар в РФ после отмены соглашений выросли на 0,22%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на сахар-песок в РФ за неделю после отмены ценовых соглашений (с 1 по 7 июня) выросли на 0,22% (неделей ранее – на 0,04%), следует из данных Росстата.

Подсолнечное масло, ценовые соглашения на которое продолжают действовать, подорожало на 0,32% против 0,21% неделей ранее.

Как уточнил Росстат, в 30 регионах цены на сахар повысились на 0,1-0,9%, в 8 – на 1-2,2%. В 31 субъекте цены не изменились, в 10 – снизились на 0,1-0,6%, в 6 – на 0,7-2,9%.

Подсолнечное масло в 40 регионах подорожало на 0,1-0,9%, в 14 – на 1-2,9%. В 22 субъектах цены не изменились, в 9 – снизились на 0,1-1,2%.

Как сообщалось, ценовые соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами, которые фиксировали оптовые цены на уровне 36 рублей, розничные – 46 рублей за 1 кг, действовали с середины декабря до 1 июня. Аналогичные соглашения по ценам на подсолнечное масло (95 рублей за литр в опте, 110 рублей – в рознице) будут действовать до 1 октября этого года.

На рынке круп по темпам роста цен продолжает лидировать гречка, подорожавшая за неделю на 0,71%. Причем рост цен ускорился – неделю ранее он составлял 0,47%. Рост цен на рис замедлился до 0,01% с 0,04% неделю назад. Цены на пшено снизились на 0,07% против 0,26% неделей ранее.

Цены на мясо кур в среднем по стране не изменились. При этом в 24 регионах они выросли на 0,1-0,4%, в 13 – на 0,5-2,4%. В 12 субъектах цены не изменились, в 22 – снизились на 0,1-0,5%, в 14 – на 0,6-1,7%. Куриные яйца подешевели на 4,1%, в том числе в 16 регионах – на 0,1-2,5%, в 54 – на 2,6-9%, в 9 – на 9,1-22,1%. В Магаданской области и Чукотском автономном округе цены на яйца не изменились. В 4 субъектах – подорожали на 0,1-1,4%.