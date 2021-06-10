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"Союзмультфильм" начал переговоры с Netflix

"Союзмультфильм" начал переговоры с Netflix
Фото: Phil Barker/Future Publishing via Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" ведёт переговоры о сотрудничестве с американским видеосервисом Netflix о продаже уже существующего контента и совместном продюсированием новых проектов, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые ещё идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я ещё очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров", - сказала Слащева журналистам.

По ее словам, сейчас в работе у студии находятся четыре полнометражных фильма. Первый из них – "Адъютант Суворова", прокат которого запланирован на конец этого года.

Еще три фильма находятся на разных стадиях, но "Союзмультфильм" планируем с 2023 года выпускать по два полнометражных фильма в год.

Говоря о планах студии, она отметила, что среди них "серьёзное занятие российского рынка" с точки зрения замены части иностранного контента, который есть на рынке, и завоевание своей ниши в медиа.

Также она сообщила, что киностудия расширяет сеть парков для детей, сейчас "Союзмультфильм" ведёт переговоры с рядом регионов о строительстве парков.

Союзмультфильм Netflix Юлиана Слащева

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