"Союзмультфильм" запустит мобильные игры по мотивам "Зебры в клеточку" и "Еноток"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" создаст серию детских игр для мобильных платформ по мотивам популярных мультсериалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

Игры будут созданы совместно с компанией "СберИгры". Предполагается, что героями развивающих приложений станут персонажи новых мультсериалов "Зебра в клеточку, "Оранжевая корова", "Енотки", "Пластилинки", "Монсики". Созданию линейки игр будет предшествовать детальное научное исследование при содействии специалистов в области нейропсихологии, обещают создатели.

Как отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, одна из важнейших задач, которые решает качественная анимация – воспитание и обучение. "Обаятельные сказочные персонажи могут говорить с малышами на одном языке, рассказывая им важные вещи об окружающем мире, его устройстве, взаимоотношениях в семье, с друзьями, близкими", - добавила Слащева.

Как уточнила генеральный директор компании "СберИгры" Алиса Чумаченко новый контент для российских пользователей предполагается сделать бесплатным в течении первых двух лет после релиза: это также будет выгодно отличать новый продукт от аналогов, которые содержат множество платных опций.

