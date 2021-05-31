Поиск

"Союзмультфильм" запустит мобильные игры по мотивам "Зебры в клеточку" и "Еноток"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" создаст серию детских игр для мобильных платформ по мотивам популярных мультсериалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

Игры будут созданы совместно с компанией "СберИгры". Предполагается, что героями развивающих приложений станут персонажи новых мультсериалов "Зебра в клеточку, "Оранжевая корова", "Енотки", "Пластилинки", "Монсики". Созданию линейки игр будет предшествовать детальное научное исследование при содействии специалистов в области нейропсихологии, обещают создатели.

Как отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, одна из важнейших задач, которые решает качественная анимация – воспитание и обучение. "Обаятельные сказочные персонажи могут говорить с малышами на одном языке, рассказывая им важные вещи об окружающем мире, его устройстве, взаимоотношениях в семье, с друзьями, близкими", - добавила Слащева.

Как уточнила генеральный директор компании "СберИгры" Алиса Чумаченко новый контент для российских пользователей предполагается сделать бесплатным в течении первых двух лет после релиза: это также будет выгодно отличать новый продукт от аналогов, которые содержат множество платных опций.

Союзмультфильм СберИгры

Новости

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Лисин раскритиковал планы изъять у металлургов 100 млрд рублей

AliExpress Россия откроет 2 тыс. пунктов выдачи заказов в сети "Почты России"

Белоусов выступил против демпфера на металлы по образцу зернового

Белоусов выступил против демпфера на металлы по образцу зернового

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов

"Яндекс" объявил о покупке KupiVIP

"Яндекс" объявил о покупке KupiVIP

"Белавиа" откроет новые рейсы в российские города

Байден представил проект годового бюджета с расходами в $6 трлн

Байден представил проект годового бюджета с расходами в $6 трлн

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

США впервые в истории импортировали нефть из Ирана

США впервые в истории импортировали нефть из Ирана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');