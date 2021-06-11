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Власти Приморья предложили Лукашенко посетить край

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Приморского края надеются на визит президента Белоруссии Александра Лукашенко, сроки пока не известны, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

"Мы приглашение дали, Александр Григорьевич (Лукашенко - ИФ) ответил положительно. Но у президента всегда время, скажем так, - непростой вопрос. Но раз он положительно ответил, а он человек слова, надеемся, что он здесь появится в удобное для него время", - сказал Кожемяко в пятницу журналистам во Владивостоке.

"Мы надеемся, что сможем ему (Лукашенко - ИФ) климатически показать (регион - ИФ) в лучшем свете, в тот период, когда здесь погода приятная. Это обычно осень. Но и лето у нас хорошее. Поэтому мы ждем, мы готовимся. У нас хорошие, давние, теплые отношения. И он сам хорошо относится к Приморью и был здесь в 2007 или 2008 году", - сказал губернатор.

Кожемяко отметил, что в крае работает много белорусских производителей, развиваются экономические контакты.

"Поэтому мы надеемся, что этот визит послужит дальнейшим взаимоотношениям", - добавил Кожемяко.

Россия Приморский край Александр Лукашенко Олег Кожемяко

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