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Отец задержанной россиянки Сапеги попросил Лукашенко о милосердии

Отец задержанной россиянки Сапеги попросил Лукашенко о милосердии
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Живущий в Приморском крае отец задержанной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой о личной встрече и милосердии к его дочери.

Видеообращение 53-летнего Андрея Сапеги распространило в YouTube дальневосточное издание PrimaMedia.

"Моя дочь в настоящий момент содержится в минском СИЗО Белорусского КГБ, по обвинению в совершении ряда преступлений. Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении в преддверии визита Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему, как отец к отцу", - сказал Сапега.

"Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и, если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, - это точно история любви, а не убеждений", - сказал Сапега.

Отец задержанной россиянки также попросил Лукашенко о личной встрече.

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"Александр Григорьевич, как отец отца, я прошу о личной встрече, я готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия. В этом же обращении я прошу губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко содействовать в организации личной встречи с президентом Лукашенко, возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить", - сказал он.

Сапега сообщил, что он отец четырех детей, Софья - его старшая дочь.

Посадка самолета и задержание

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был принудительно посажен в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета С. Сапега. Их обоих задержали после приземления.

Возможный визит Лукашенко

Приглашение в Приморский край было передано Лукашенко прошлой осенью во время поездки делегации Приморья в Белоруссию. "Мы приглашение дали, Александр Григорьевич (Лукашенко - ИФ) ответил положительно. Но у президента всегда время, скажем так, - непростой вопрос. Но раз он положительно ответил, а он человек слова, надеемся, что он здесь появится в удобное для него время", - сказал губернатор региона Олег Кожемяко 11 июня журналистам во Владивостоке.

Сроки возможного визита пока не назывались.

София Сапега Белоруссия Александр Лукашенко

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