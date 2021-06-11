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Росреестр получил право контролировать границы России на электронных картах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наделил Росреестр правом разрабатывать требования к отображению границ на картах, планах и в атласах - в том числе электронных, сообщила пресс-служба ведомства.

Росреестр и раньше отвечал за надзор в области геодезии и картографии, в том числе за отображение государственной границы, границ регионов и муниципальных образований на картах. Но требования к отображению были установленытолько для государственных топографических карт и планов.

"Росреестр фиксирует случаи, когда на разных электронных продуктах отображение госграницы РФ осуществляется не в полном соответствии с Конституцией РФ", - заявил зампредседателя ведомства Алексей Бутовецкий.

Алексей Бутовецкий Росреестр Владимир Путин

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