Apple признала Крым российским

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в среду сообщили о внесении правок в продукты компании.

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ - ИФ) - Крым - и города федерального значения - Севастополя (в продуктах компании - ИФ). (Названия - ИФ) приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам в среду.

В начале апреля Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретились с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько. Топ-менеджера пригласили в Госдуму из-за некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении "Карты" на устройствах Apple.

Компании отвели срок на исправление этой ошибки до 25 апреля, компания попросила об отсрочке до 10 мая, заявив, что не успевает внести правки в свои продукты. 22 мая стало известно, что Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в приложении "Карты".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США сочли действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.