Поиск

Возбуждено дело о гибели женщины при взрыве в гараже в Краснодаре

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Краснодаре возбуждено уголовное дело в связи с гибелью женщины в результате взрыва в гаражном боксе, сообщили в управлении СК по Кубани. Дело расследуется по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

О взрыве стало известно 10 июня вечером.

По данным следствия, в двухэтажном гараже на Тихорецкой улице взорвался газ. Произошло обрушение. Погибла 27-летняя женщина. 35-летний мужчина и 45-летняя женщина получили термические ожоги и попали в реанимацию.

Следствие установило, что пострадавший мужчина арендовал этот гараж для ремонта и реставрации машин. Погибшая была его родственницей.

Краснодар СКР

Новости

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября

Группа "Тинькофф" купила долю в 5% в "Санкт-Петербургской бирже"

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

В РФ могут запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Евро подешевел до 87 рублей впервые с 17 марта

Евро подешевел до 87 рублей впервые с 17 марта
Пандемия коронавируса

Бороться с ростом COVID-заболеваемости в РФ будут с помощью лотерей и штрафов

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 5,50%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 5,50%

С 2015 г. Facebook, Google и YouTube не удалили 8,9 тыс. запрещенных в РФ материалов

В РФ 51% работодателей увидел пользу в трате части рабочего времени на личные дела

В РФ 51% работодателей увидел пользу в трате части рабочего времени на личные дела
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');