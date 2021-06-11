Возбуждено дело о гибели женщины при взрыве в гараже в Краснодаре

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Краснодаре возбуждено уголовное дело в связи с гибелью женщины в результате взрыва в гаражном боксе, сообщили в управлении СК по Кубани. Дело расследуется по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

О взрыве стало известно 10 июня вечером.

По данным следствия, в двухэтажном гараже на Тихорецкой улице взорвался газ. Произошло обрушение. Погибла 27-летняя женщина. 35-летний мужчина и 45-летняя женщина получили термические ожоги и попали в реанимацию.

Следствие установило, что пострадавший мужчина арендовал этот гараж для ремонта и реставрации машин. Погибшая была его родственницей.