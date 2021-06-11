Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись в пятницу на трассе в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 16:20 в Каширском районе на 5 км автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск".

По предварительным данным, микроавтобус Citroen, ехавший по направлению "Воронеж - Нововоронеж" столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП, по предварительным данным, погибло два человека и шестеро пострадали.