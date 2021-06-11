Четыре человека погибли в ДТП в Белгородской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Столкновение двух легковушек на федеральной автотрассе "Крым" в Белгородской области привело к гибели четырех человек, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД в пятницу вечером.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло около 19:30 мск на участке автодороги между хутором Жданово и селом Шопино Яковлевского городского округа. В результате столкновения автомобилей "Форд Фокус" и "ВАЗ 2112" оба водителя и два пассажира отечественной легковушки погибли. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, одному из погибших пассажиров было 17 лет.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, на месте аварии работает оперативно-следственная группа. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасный объезд. Прокуратурой региона организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе обеспечения безопасного состояния дорог в процессе эксплуатации.