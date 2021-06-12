Гинцбург пообещал прививку от COVID для подростков к 15 сентября

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Прививка от коронавируса для детей 15-17 лет может появиться к 15 сентября, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Общаясь с лауреатами государственных премий после торжественной церемонии, президент России Владимир Путин поинтересовался, когда будет готова детская прививка от коронавируса.

"Как будто мы то обещание, которое вам давали из Ярославля, выполним. Может быть, это не к первому сентября будет, но к 15 сентября будет", - ответил Гинцбург.

"Мы говорили вчера-позавчера, и к 15 сентября, максимум к 20 сентября будет зарегистрирована", - добавил он.

Отвечая на вопрос главы государства, что делать с маленькими россиянами, Гинцбург рассказал, что "мы своих маленьких иммунизируем интраназально".

"Ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо", - добавил он, пояснив, что речь идет о детях с восьми лет.

"Ни один из них - никакой побочки. Ни температуры, ничего", - подчеркнул Гинцбург.