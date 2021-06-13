В Тихом океане проходит учение с 20 боевыми кораблями и подлодками ТОФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Корабельная группировка Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии с авиацией проводит оперативное учение в центральной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.

"К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в составе группировки числятся большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения. Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142М3, сказали в Минобороны.

Там отметили, что оперативное учение разнородных сил флота проходит в соответствии с планом подготовки ТОФ на 2021 год в центральной части Тихого океана под общим руководством командующего ТОФ Сергея Авакянца.

В ведомстве сообщили, что в ходе учения экипажи кораблей группировки ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.