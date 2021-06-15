На Камчатке военные впервые погрузили бронированную технику на десантные корабли с воды

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Впервые на Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провели тренировку по погрузке бронированной техники на большие десантные корабли (БКД) Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Задача отрабатывалась на водном полигоне в районе бухты Малая Лагерная с привлечением больших десантных кораблей "Пересвет" и "Адмирал Невельской", - сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

Накануне тренировки участок бухты обследовали военные водолазы.

Бронетранспортеры БТР-82А, преодолев водный участок протяженностью свыше километра, выполнили погрузку на БДК через кормовую аппарель, а затем уже через носовую аппарель отработали выход боевых машин на плав. В тренировке были задействованы свыше 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А и около 200 военнослужащих.