Госдума приняла закон о реформе аудиторской деятельности

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о реформе аудиторской деятельности: индивидуальные аудиторы не смогут проводить обязательный для компаний аудит финансовой отчетности, также предлагается сформировать перечень общественно значимых организаций, аудит которых позволяется проводить только компаниям из специальных реестров Федерального казначейства и Банка России.

Законопроект (N273179-7) был внесен в парламент еще в сентябре 2017 года и принят в первом чтении спустя три месяца, в декабре, но с тех пор проходил согласование. В рамках первого чтения он предполагал передачу под контроль ЦБ работу аудиторской сферы, в то время как сейчас она регулируется Минфином.

Принятый закон предусматривает, что обязательный аудит финансовой отчетности смогут проводить исключительно аудиторские компании. Сейчас ее могут осуществлять как организации, так и индивидуальные аудиторы. Но пользоваться услугами последних могут не все. В действующем законодательстве установлен круг лиц, которые обязаны обращаться именно в аудиторские организации. Это компании, акции которых допущены к организованным торгам, банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, госкорпорации и госкомпании, а также принадлежащие не менее чем на четверть государству организации.

Не относящиеся к этой категории компании, которые обязаны проводить обязательный аудит в связи с достижением пороговых значений по выручке и размеру активов в 800 млн рублей и 400 млн рублей соответственно, сейчас вправе обратиться к индивидуальному аудитору. Принятый закон обязует и эти компании пользоваться услугами только аудиторских организаций.

Согласно принятому депутатами закону, в РФ будут созданы два реестра аудиторских компаний. За реестр аудиторских организаций на финансовом рынке будет отвечать Банк России, только попавшие в него смогут оказывать услуги по аудиту так называемым общественно значимым организациям на финансовом рынке. К таковым проект относит, в частности, банки, страховые организации, бюро кредитных историй (БКИ), клиринговые организации, негосударственные пенсионные фонды, а также организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Второй реестр будет вести Федеральное казначейство. Включенные в него смогут оказывать услуги, в частности, публичным акционерным обществам, госкорпорациям, госкомпаниям, публично-правовым компаниям, организациям с долей государства не менее 25%, иным юридическим лицам, обязанным раскрывать отчетность.

Желающие попасть в реестры должны будут соответствовать ряду требований, среди них - к штатной численности аудиторов и к опыту работы. К примеру, в реестр Казначейства будут включаться аудиторские компании, в которых число штатных аудиторов до 1 января 2023 года было не менее трех, а после этой даты - не менее пяти. Для попадания в реестр Банка России в компании до 1 января 2023 года должно быть не менее семи штатных аудиторов, а после этой даты - не менее 12. Сама компания для попадания в любой из этих списков должна иметь опыт участия в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям в течение трех лет.

ЦБ и Казначейство, соответственно, должны будут определить порядок ведения реестров. Перечень включенных в них компаний будет доступен в интернете на страницах регуляторов. Решение о включении в реестр должно приниматься в течение 45 дней со дня подачи заявления. Принятый закон также прописывает основания отказа для включения в реестры.

Кроме того, документ выводит в отдельную категорию организаций БКИ, актуариев и кредитные рейтинговые агентства. Если ранее они назывались некредитными финансовыми организациями, то теперь вместе с аудиторами будут являться лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке.

Для них, согласно проекту, ЦБ должен будет создать на постоянной основе специальный регулирующий орган - комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке. Он будет сформирован из руководителей структурных подразделений Банка России, руководитель назначается главой ЦБ из числа членов совета директоров регулятора.

В 2018 г. правительство направляло в Госдуму замечания к этому законопроекту, указывая на необходимость установить механизмы обеспечения независимости аудиторских организаций, осуществляющих аудит отчетности самого ЦБ и организаций, акционером или участником которых он является. Это пожелание учтено. В принятом законе появились нормы, согласно которым в компетенцию Национального финансового совета - коллегиального органа ЦБ РФ, формируемого из представителей регулятора, парламента, президента, правительства - будет входить оценка независимости аудиторских организаций при их выборе для проведения аудита как ЦБ, так и организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50%.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но предусматривается поэтапное введение в действие ряда его норм.