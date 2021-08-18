Иностранным аудиторам запретят проводить аудит финотчетности стратегических компаний

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает запретить проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранцев, либо входящих в одну группу с иностранной или международной компанией.

Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения на едином портале раскрытия информации о готовящихся нормативно-правовых актах. Изменения предлагается внести в закон "Об аудиторской деятельности".

Новшества должны затронуть хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Аудит их отчетности, начиная с отчетности за 2023 год, смогут проводить исключительно организации, которые не находятся под контролем иностранного гражданина или юрлица, лица без гражданства, международной компании. К аудиту "стратега" не допустят организацию, которая входит в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным юридическим лицом, международной компанией, говорится в проекте. Еще одно требование - у директора аудиторской организации должно быть только одно гражданство - российское.

При этом выбранные аудиторы не смогут привлечь на помощь иностранных аудиторов, а также компании, которые не отвечают упомянутым требованиям.

При закупке аудиторских услуг стратегические организации будут обязаны уведомить участников о своем статусе, а при заключении договора аудиторские организации будут обязаны получить предварительное письменное согласие от заказчика на персональный состав аудиторской группы, а также перечень иных привлекаемых к этой работе лиц. Кроме того, потребуется получение согласия и на "копирование и передачу, в том числе по каналам связи", документов, их копий, полученных или составленных при оказании аудиторских услуг, а также данных, содержащихся в таких документах и их копиях.

Это не первая попытка российских властей ограничить доступ иностранных аудиторов к финотчетности российских юрлиц. В апреле 2021 года правительство РФ разрешило ряду организаций предоставлять информацию в урезанном виде аудиторам, находящимся "под прямым или косвенным контролем иностранного гражданина, лица без гражданства, иностранного юридического лица, международной компании либо входящим в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным юридическим лицом, международной компанией".

Не полностью раскрывать в таких ситуациях было позволено эмитентам ценных бумаг, кредитным и страховым организациям, специализированным депозитариям, предприятиям оборонного комплекса и т.д. Закрытыми являются данные, которые разрешено не раскрывать другими актами правительства. К примеру, компании смогут не раскрыть данные о крупных сделках, сделках с заинтересованностью в сфере оборонзаказа или с лицами, подпавшими под западные санкции.

Позднее Минфин РФ разъяснил, что иностранным аудиторам отказываться от клиента не обязательно, часть работы с закрытыми сведениями может выполнить не подпавшая под ограничения российская организация.

Кроме того, из разъяснений Минфина РФ следовало, что аудиторские организации, работающие в РФ под международными брендами, не должны получать сведения, к которым ограничивается доступ иностранных лиц. Как следствие, это приводит к тому, что доступ к закрываемой от нерезидентов информации может потерять так называемая "большая четверка" аудиторов - компании Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), EY и KPMG. В России под этими брендами работают российские компании, которые принадлежат гражданам РФ.