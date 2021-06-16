Международные учения "Славянское братство" начались в Новороссийске

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Активная фаза международных учений "Славянское братство – 2021" стартовала в Новороссийске на полигоне Раевский Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии Воздушно-десантных войск.

В учениях принимают участие почти 1 тыс. военнослужащих из России, Белоруссии и Сербии, сообщил замкомандующего Воздушно-десантных войск России по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) Андрей Холзаков.

"Основная задача - отработать слаженность не только подразделений, но и штабов, чтобы наши коллективные штабы, силы были готовы к любым испытаниям", - сказал Холзаков.

Он уточнил, что всего в учениях принимают участие около 100 военнослужащих из Сербии, порядка 300 военнослужащих сил специальных операций Белоруссии на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники десантно-штурмового горного соединения ВДВ РФ. Всего к проведению совместных учений будет привлечено около 1 тыс. военнослужащих. В ходе маневров будут отработаны вопросы тактических действий, высадки десанта для обеспечения ввода главных сил.

Первый замкомандующего сил специальных операций Белоруссии Владимир Белый отметил: "Мы ставим основную цель для себя - это поддержание наших международных связей в военной сфере, сверить часы с нашими славянскими братьями и коллегами из Вооруженных сил РФ и республики Сербия. Если говорить о военных целях, то основной задачей у нас является передача и получение опыта в вопросах ведения контрдиверсионных и контртеррористических действий".

"Мы сюда (в Новороссийск) послали батальонный комплект, причем выдвижение осуществляли в два этапа - техника выдвигалась железнодорожным эшелоном, ну и личный состав прибыл воздушным эшелоном. В том числе и вопросы перегруппировки на такие расстояния в рамках подготовки к учению находят свое развитие", - сказал Белый.

Подполковник ВС Сербии Горан Видакович на церемонии открытия учений заявил, что в предыдущие годы проблем с проведением учений не было, и выразил надежду, что и в этот раз всё пройдёт "на высшем уровне", и военные покажут хорошие результаты.

Учения продлятся до 28 июня.