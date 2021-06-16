Госдума приняла закон о корректировке демпфера на бензин

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о корректировке демпфирующего механизма для внутрироссийского топливного рынка, уточняются связанные с этим решением коэффициенты для расчета НДПИ, отменяется применение демпфера при расходах на поставку нефтепродуктов на Дальний Восток.

Документ (1170972-7) был внесен в парламент правительством.

Согласно принятым поправкам, с 1 мая индикативная цена для бензина по сравнению с ранее действовавшей ставкой (56,3 тыс. руб./т.) снижена на четыре тысячи рублей и составит 52,3 тыс. руб./т. С 1 января 2022 года индикативная цена для бензина составит 55,2 тыс. руб./т (ранее было заложено 59 тыс.), с 1 января 2023 года - 56,9 тыс. руб./т (ранее 62 тыс.), в 2024 году - 58,65 тыс. руб./т (ранее 65 тыс.)

Также с 1 января 2022 года предполагается снижение базовой цены для расчета демпфера по дизельному топливу. В текущем году она составляет 50,7 тыс. руб./т, в 2022 году - 52,25 тыс. руб./т (ранее 53,25 тыс.), в 2023 году - 53,850 тыс. руб./т (ранее 56 тыс.), в 2024 году - 55,5 тыс. руб./т (ранее 58,7 тыс.)

По мнению Минфина и Минэнерго, эти меры позволят увеличить объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам, за счет чего они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.

По расчетам Минфина, общий объем расходов бюджета, возникающий при корректировке демпфера, составит 350 млрд руб. за период 2021-2023 годов. Примерно половина расходов бюджета будет компенсирована за счет увеличения НДПИ на нефть, для чего в законопроекте корректируется коэффициент НБУГ, который применяется при расчете НДПИ и характеризует надбавку за изменение механизма демпфера.

Кроме того, документ отменяет применение демпфера при расходах на поставку нефтепродуктов в ДФО. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что средства, заложенные в бюджете в качестве надбавки к демпферу по топливу для Дальнего Востока, будут выделяться в форме субсидий в размере до 4 тыс. руб. за тонну.

Принятый закон уточняет условия для применения с 1 января 2022 года права на "обратный" акциз на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ), дает право на получение обратного акциза, если одни и те же производственные мощности используются как для переработки СУГ, так и для переработки этана в продукцию нефтегазохимии, при условии, что их проектная мощность составляет не менее 600 тыс. тонн этана и СУГ в год.

Кроме того, право на получение обратного акциза получают производители малеинового ангидрида - он используется в строительстве, сельском хозяйстве, автомобилестроении, производстве лакокрасочных материалов, мебели, фармацевтических препаратов и других отраслях.

Принятый закон устанавливает льготный коэффициент при расчете НДПИ для газа, добываемого из залежей березовской свиты, аналогичный тому, что применяется по отношению к газу туронских залежей. В пояснительной записке говорится, что коллекторские свойства продуктивных отложений залежей березовской и туронской свиты практически идентичны.

Ранее сообщалось, что предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири правительство попросила "Роснефть".

Березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, поэтому промышленная добыча газа из этих залежей без льгот нерентабельна. Предлагалось снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21. Такая льгота еще с 2013 года действует для других трудноизвлекаемых запасов газа компании - туронских залежей.

Закон вступит силу по истечении одного месяца со дня его опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДПИ (календарный месяц).