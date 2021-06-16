Цены на АЗС после месяца непрерывного роста еще сильнее пошли вверх

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин больше месяца (с 13 мая) демонстрируют непрерывный рост на АЗС России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе, за которую приводится статистика (3-10 июня), рост цен на АЗС усилился во всех округах России, включая Сибирь и Дальний Восток, где цены оставались стабильными на предыдущей неделе.

В большинстве регионов рост цен на бензин составлял в среднем 15-30 копеек. В то же время в ряде регионов бензин дорожал еще большими темпами: в Белгородской области цены на АЗС за неделю выросли на 23-34 коп., в Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тюменской областях, Коми, Калмыкии рост цен достигал 35 коп., в Архангельской области - 24-38 коп., в Карелии - 30-32 коп., в Астраханской, Иркутской областях, Ненецком автономном округе и Ингушетии рост достигал 40 коп.

На Дальнем Востоке цены на прошлой неделе росли в Бурятии и Забайкалье - на 15-20 коп. и 30-40 коп. соответственно.

При этом, если на предыдущей неделе активно росли цены в Крыму и Севастополе (+22-42 коп.), то на прошлой неделе рост цен в этих регионах составил 11-13 коп.

В результате средняя цена бензина Аи-92 на прошлой неделе выросла в России на 12 копеек - до 45,48 руб./л, Аи-95 - на 19 коп., до 48,88 руб./л. Цены на летнее дизтопливо выросли за неделю на 22 коп. - до 49,69 руб./л.

По данным ЦДУ, рост цен на АЗС в России продолжается больше месяца подряд. До этого в первой половине мая цены двигались разнонаправленно и в среднем по стране даже немного снижались. В апреле бензин демонстрировал стабильный рост, хотя и не такой сильный, как на прошлой неделе: цены росли в среднем по России не более, чем на 4 коп. в неделю. Всего с начала года цены на Аи-92 в России выросли в среднем на 1,5 руб./л, Аи-95 - на 1,6 руб./л.

В Москве плавный, но фактически безостановочный рост цен на АЗС продолжается с конца 2020 года - вслед за оптовыми ценами. При этом в оптовом сегменте отмечается более значительная волатильность, и сейчас биржевые цены на топливо находятся на высоких, пиковых уровнях, сравнимых с кризисным 2018 годом и с ажиотажным летом 2020 года.

Весной 2021 года ведомства предприняли ряд мер для стабилизации оптового сегмента, вплоть до изменения законодательства - были скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Минэнерго регулярно сообщает о производстве и поставках топлива на внутренний рынок в объемах больше 2019 года. Однако биржевые цены продолжают рост, в связи с чем маржа независимого розничного сектора снизилась до критичного уровня.

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с экспертами топливного рынка 11 июня поручил проработать ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке. В числе озвученных мер: проработать вопрос введения топливных соглашений между нефтяными компаниями и правительством по аналогии с 2018 годом; проработать тему запрета экспорта нефтепродуктов для обеспечения поставок на внутренний рынок; проработать возможность увеличения нормативов биржевых продаж топлив, а также проанализировать проблему покупок товара в основную сессию в интересах нефтяных компаний или аффилированных с ними лиц через третьи лица.