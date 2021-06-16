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Заказчиков попытки убить главу еврейской общины будут судить в Краснодаре

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В суд передано уголовное дело о попытке двух обвиняемых организовать заказное убийство главы еврейской общины Краснодара, сообщила в среду пресс-служба краевого управления СКР.

Обвинение в организации приготовления к заказному убийству председателя религиозной общины по мотивам религиозной ненависти предъявлено 70-летней женщине и 60-летнему мужчине, оба они арестованы.

Из материалов дела следует, что адепты организации "По защите прав человека в СССР" Зоя Малова и Александр Дударенко намеревались убить главу местной организации Федерации еврейских общин России. Они попали в поле зрения правоохранительных органов, когда искали исполнителя преступления.

В роли наемного убийцы выступил оперативник полиции. Обвиняемые сообщили ему адрес жертвы, дали его фото и орудие убийства - канцелярский нож и средства конспирации. За выполнение заказа они обещали "киллеру" влиятельный статус в организации.

Оперативник отправил Маловой и Дударенко фотографии инсценировки убийства, после чего заказчики были задержаны в станице Пятигорской города Горячий Ключ.

По информации пресс-службы, в момент задержания Малова и Дударенко пили спиртное, празднуя исполнение задуманного. При обыске у них изъяли мобильный телефон с изображениями инсценировки, а также приказ о назначении "киллера" заместителем начальника подразделения в их организации.

Ранее сообщалось, что обвиняемые имеют отношение к одному из самых агрессивных направлений запрещенной в РФ организации "Домой в СССР" (признана экстремистской Верховным судом Республики Коми в июле 2019 года). В суде при избрании меры пресечения Дударенко отказался называть свое имя, обозначив себя номером и "специальным служащим".

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