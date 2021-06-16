ФСИН передала в МИД список из 17 американцев под стражей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В учреждениях ФСИН РФ в настоящий момент содержатся 17 граждан США, этот список передан в МИД России, сообщила "Интерфаксу" член Общественного совета при службе Ева Меркачева.

"Девять из них содержатся в колониях, восемь в СИЗО", - сказала Меркачева. Она не исключила, что передача списка связана с возможным обменом заключенными между странами.

Меркачева рассказала, что у многих людей из списка - двойное гражданство. "Насколько мне известно, у восьмерых гражданство США и России, у одного - США и Армении", - сказала член Общественного совета ФСИН.

Как ожидается, тема возможного обмена заключенными между РФ и США будет затронута на встрече президентов двух стран, которая проходит в среду в Женеве.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить с американским коллегой возможность обмена заключенными, содержащимися на территории двух стран, но высказался при этом за то, чтобы поговорить о заключении соответствующего соглашения между двумя странами.