Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

ФСИН передала в МИД список из 17 американцев под стражей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В учреждениях ФСИН РФ в настоящий момент содержатся 17 граждан США, этот список передан в МИД России, сообщила "Интерфаксу" член Общественного совета при службе Ева Меркачева.

"Девять из них содержатся в колониях, восемь в СИЗО", - сказала Меркачева. Она не исключила, что передача списка связана с возможным обменом заключенными между странами.

Меркачева рассказала, что у многих людей из списка - двойное гражданство. "Насколько мне известно, у восьмерых гражданство США и России, у одного - США и Армении", - сказала член Общественного совета ФСИН.

Как ожидается, тема возможного обмена заключенными между РФ и США будет затронута на встрече президентов двух стран, которая проходит в среду в Женеве.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить с американским коллегой возможность обмена заключенными, содержащимися на территории двух стран, но высказался при этом за то, чтобы поговорить о заключении соответствующего соглашения между двумя странами.

ФСИН России

Новости

В Подмосковье ввели обязательную СOVID-вакцинацию для работников ряда сфер

В Подмосковье ввели обязательную СOVID-вакцинацию для работников ряда сфер
Пандемия коронавируса

Источник узнал, что вводить обязательную вакцинацию в РФ пока не будут

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Международные учения "Славянское братство" начались в Новороссийске

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Госдума ввела уголовное наказание за участие в работе нежелательных иностранных НПО

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Госдума приняла закон о реформе аудиторской деятельности

В России планируют создать единую систему видеонаблюдения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');