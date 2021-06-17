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Песков заявил, что предложения о передаче Навального США на саммите не звучали

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вопрос передачи США российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего заключение в РФ, на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такого разговора не было и таких предложений (со стороны США) не озвучивалось", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в эфире "Эха Москвы" в четверг.

Навального, находящегося в колонии, можно было бы выдать США только в том случае, если бы выяснилось, что у него есть американское гражданство и он работает на спецслужбы этой страны, заявил Песков.

"Ну, вы знаете, если вдруг выяснится, что он гражданин Соединенных Штатов Америки и работает на спецслужбы, подтвердится, вернее, американцами официально... По-другому - не думаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Навальный войти в списки на обмен заключенными с США.

По его словам, разговор о Навальном прошел "в дежурном" ключе. "Тема, действительно, была обозначена президентом США. И последовал ответ от президента России. Не более того. Это было на узком составе, но, как вы понимаете, дословно узкий состав никогда не пересказывается, собственно, как и делегационные переговоры", - сказал Песков.

Комментируя слова Путина, который на пресс-конференции после саммита заявил о Навальном, что тот, "сознательно игнорируя требование закона (отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции), выехал за границу на лечение", Песков сказал: "Это, скорее, уже такие фигуры речи. Всем хорошо известна последовательность всего и всем хорошо известно, кто куда не являлся, в какой момент и кто какие буквы закона не соблюдал".

"Поэтому я бы в данном случае за последовательность абсолютно не цеплялся", - посоветовал Песков, отвечая на замечание о том, что Навальный на момент выезда в Германию находился в коме.

Пресс-секретарь президента сказал, что "не было задачи воссоздать точную последовательность". "Президент говорил не о точной последовательности событий, а о принципе, и в данном случае никаких неточностей не было", - заключил он.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине. Позднее он сам, медики и власти ФРГ, а также Организация по запрещению химического оружия заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления.

Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Условный срок оппозиционеру заменили на реальный.

Как сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции в среду, в ходе встречи с Владимиром Путиным им был поднят вопрос о судьбе отбывающих в РФ наказание американцах Треворе Риде и Поле Уилане.

Путин сообщил по итогам саммита, что Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в двух странах и возращения их на родину. В свою очередь Песков уточнил, что никаких конкретных сроков обозначено не было, а в ходе переговоров шла речь не только о Викторе Буте и Константине Ярошенко, сидящих в США, но и о других гражданах РФ.

Первые переговоры Путина и Байдена

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США Дмитрий Песков Алексей Навальный

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